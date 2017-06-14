Москва, 14 июня, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Здание Госдумы нуждается в реновации, как и столичные пятиэтажки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил руководитель ЛДПР Владимир Жириновский в ходе обсуждения законопроекта о реновации столичного жилья в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 14 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Когда будет реновация здания Госдумы? Мы сидим в самом плохом здании в мире. Парламенты в других странах — самое лучшее здание с великолепным подъездом, зданием, колоннами», — отметил Жириновский.

В качестве примера городов с идеальными зданиями парламента депутат отметил Будапешт и Париж.

«А мы сидим в зале для уборщиц и вахтеров госплана, так что давайте реновацию сделаем и для Госдумы», — предложил Жириновский.

По его словам, можно договориться с инвесторами и обменять два здания на Охотном Ряду на постройку нового здания на территории Новой Москвы без выделения средств для бюджета.

«А то мы все делаем, 26 лет помогаем стране, а сами находимся в таком здании», — посетовал Жириновский.

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин не согласился с таким объяснением необходимого комфорта для депутатов.

«Мы работаем на страну, а себе условия не улучшаем, поэтому нас и избирают. Если бы улучшали себе условия, тогда бы нас не избирали», — прокомментировал Володин выступление Жириновского.