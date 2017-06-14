Рига, 14 июня, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В Латвии продолжается наметившаяся еще после экономического кризиса тенденция к снижению количества новых предприятий и их суммарного основного капитала, пишет газета Dienas Bizness.

Флаг Латвии

Несмотря на то, что Рига и ее окрестности, это самый активный регион Латвии с экономической точки зрения, даже в нем наблюдаются тенденции, которые характерны для других регионов и Латвии в целом. Если анализировать такие показатели, как количество недавно учрежденных предприятий и их суммарный капитал, то выясняется, что количество новых предприятий снижается, а их суммарный основной капитал уменьшается.

Так, согласно данным Crediweb. lv, в течение трех лет число новых предприятий в столице сократился на треть — до 6,9 тыс. в 2016 году, а их суммарный капитал снизился на две трети. Примерно на треть сократилось число новых предприятий в Вентспилсе, Валмиере и Резекне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние восемь лет количество муниципальных предприятий в Латвии, в капитал которых самоуправления вложили по меньшей мере 51%, сократилось на 27,27%. В целом, количество принадлежащих самоуправлениям предприятий с 2009 года уменьшилось в 45 самоуправлениях страны. Лидирует в этом отношении Рига, где в 2009 году было зарегистрировано 57 предприятий с долей самоуправлений не менее 51%, а в конце 2016 года — уже только 18.

Сокращение количества принадлежащих самоуправлениям предприятий объясняется как слиянием, так и их ликвидацией. По данным Lursoft, с 2009 года в стране ликвидировано 96 предприятий, в которых самоуправлениям принадлежало не менее 51% долей капитала, а реорганизовано 74 предприятия.