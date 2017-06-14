Москва, 14 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) ведёт переговоры с Канадской хоккейной ассоциацией по поводу участия сборной в Кубке Первого канала в декабре 2017 года. Об этом 13 июня сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, передает championat.com.

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«Мы ведём переговоры с канадцами о том, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала. Но пока ответа нет, у них есть небольшая накладка, поэтому мы рассматриваем вариант сыграть с ними один товарищеский матч перед турниром», — приводит издание слова Ротенберга.

Он также отметил, что канадцы будут участвовать в предсезонном турнире в Сочи. Кроме того, ФХР выслала им приглашение на турнир имени Пучкова в Санкт-Петербурге.

Ротенберг также прокомментировал название российского этапа Евротура. Он сказал, что у ФХР и руководства Первого канала «отличные отношения». По его словам, во время чемпионата мира рейтинги хоккея были очень высокими даже во время матчей не с самыми топовыми соперниками.

«В ближайший сезон очень активно будет работать олимпийская сборная, команда будет участвовать во многих турнирах с целью просмотра большего числа кандидатов в национальную команду», — отметил вице-президент ФХР, имея в виду подготовку сборной к Олимпийским играм 2018 года.

Напомним, что Кубок Первого канала — ежегодный международный хоккейный турнир, проводящийся в рамках Еврохоккейтура. В турнире традиционно принимают участие сборные команды Чехии, Швеции, Финляндии и России.