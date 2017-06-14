Вашингтон, 14 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Вашингтон пытается отговорить Евросоюз расширять объемы экспорта российских энергоносителей. В частности, речь идет о газопроводе «Северный поток — 2». Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Nord-stream.com Газопровод

Администрация Соединенных Штатов призывает европейские страны и ЕС как минимум подвергнуть «Северный поток — 2» всем испытаниям своего регуляторного процесса, подчеркнул Тиллерсон. Вашингтон также намекает своим европейским партнерам на то, что наращивание зависимости ЕС от российского газа не отвечает долгосрочной энергетической безопасности.

При этом США делают упор на то, что и сами имеют огромные запасы природного газа, а также объекты, позволяющие его сжижать и поставлять в Европу. Поэтому, по словам госсекретаря страны, Белый дом призывает своих европейских партнеров подумать о своем энергетическом балансе и энергобезопасности. Тиллерсон считает, что в ЕС должны серьезно задуматься о том, насколько сильно европейские страны станут зависимы от российского голубого топлива.

«У нас идет такого рода диалог с ними», — сказал госсекретарь.

Отметим, то ряд стран изначально критиковал «Северный поток — 2». Например, премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы направляли письмо председателю Еврокомиссии, выступая против реализации российского газопровода. Противники газопровода говорят, что увеличение энергетической зависимости от России — опасная тенденция. По этой же причине польский регулятор осенью 2016 года не выдал «Газпрому» разрешения на прокладку труб. Несмотря на это, сейчас работы по «Северному потоку — 2» идут строго по графику. Ввод в эксплуатацию морской части газопровода будет осуществлен уже в 2019 году. Германия не раз заступалась за этот проект. Канцлер страны Ангела Меркель твердо выступает за реализацию проекта как коммерчески очень выгодного.

В самом ЕС российскому проекту не рады, но и препятствовать юридически не могут. ИА REGNUM ранее сообщало, что 9 июня Европейская комиссия приняла запрос Совета Евросоюза о получении мандата для переговоров с Россией относительно главных принципов по проекту «Северный поток — 2». По словам замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича, «Северный поток — 2» не соответствует целям Энергетического союза ЕС, но ЕК мешать реализации проекта не намерена. В этой ситуации Еврокомиссия может убедиться в том, что газопровод будет работать в соответствии с основными нормами европейского энергорынка. Позднее Шефчович отмечал, что ЕК получила мандат на переговоры с РФ по «Северному потоку — 2» в спецрежиме. Начало обсуждений намечено на сентябрь 2017 года.

Вопреки заявлениям некоторых европейских и американских политиков, выступающих против «Северного потока — 2», спрос на газ из России постоянно растет. Только по газопроводу «Северный поток» в январе — мае этого года поставки выросли на 13,5% по сравнению с тем же периодом в 2016 году. При том, что в 2016 году прокачка газа из России в европейские страны превзошла показатели 2015 года на 12%. Как отмечал на ПМЭФ глава «Газпрома» Алексей Миллер, если темпы роста спроса на российский газ сохранятся, то в будущем может не хватить и второй нитки «Северного потока», чтобы удовлетворить потребности ЕС.

Что касается экспорта американского СПГ в Европу, то первый танкер с СПГ из США отправился в апреле 2016 года. В целом ситуация с экспортом американского СПГ в Европу сложилась не так удачно, как ожидалось. В прошлом году в европейские страны американцы поставили около 500 млн кубометров СПГ, о чем говорят данные Информационной администрации министерства энергетики США (EIA). Португалия, Испания, Италия и Турция — основные покупатели сжиженного газа из США по итогам 2016 года. Доля американского СПГ в Европе не превысила 13% всех поставок. При этом в международном консалтинговом агентстве Wood Mackenzie прогнозируют, что половина (45 млрд кубометров) американского СПГ к 2020 году будет поставляться в Европу. В то же время администрация президента США Дональда Трампа нацелена на наращивание экспорта отечественных энергоресурсов, в том числе СПГ.