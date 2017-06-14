Рим, 14 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Региональный совет итальянской области Венето постановил обратиться в Конституционный суд Италии с просьбой опротестовать постановление президента страны от 7 июня 2017 года о введении обязательной вакцинации для детей в возрасте до шести лет, облагая при этом штрафом нарушителей, то есть родителей.

Pixnio.com Вакцинация ребёнка

О решении областного совета Венето сообщил во вторник 13 июня губернатор Лука Заия, указав, что текст обращения в Конституционный суд будет готов в течении двух недель. «Мы не ставим под вопрос сами вакцины, но некоторые аспекты указа», — заявил Зая. Его слова цитирует канал TG24.

«Венето — область, в которой пока не было обязательных требований в отношении вакцин, так же, как и в 15 крупных европейских странах (от Германии до Испании, от Великобритании до стран Северной Европы). Венето является единственной областью, которая имеет цифровой реестр учета вакцин, у нас привито 92,6% детей», — заявил губернатор и подчеркнул, что для решения проблемы вакцинации детей следует проводить диалог с матерями и семьями, а не выписывать штрафы.

Венето не единственная область Италии, выступающая против указа о вакцинах. Ранее жители области Трентино-Альто-Адидже написали письмо на имя президента страны с просьбой пересмотреть текст указа об обязательной вакцинации, пригрозив тем, что попросят убежища в соседней Австрии для того, чтобы защитить свои права и выбор прививать или нет собственных детей.