Волгоград, 14 июня, 2017, 11:36 — ИА Регнум. В Волгограде новая транспортная реформа, начавшаяся с конца 2016 года, по-прежнему не даёт покоя многим горожанам. Рассказать о происходящем в городе-герое волгоградцы хотят в ходе «Прямой линии с президентом РФ», которая состоится уже завтра, 15 июня.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Автобус

«15 июня состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». И это шанс обратить внимание на нашу проблему. Только вместе мы имеем все шансы быть услышанными», — считает автор обращения, под которым уже подписались более 4,4 тыс. человек.

Но «собака лает, караван идёт». Транспортная реформа в городе-герое продолжает внедряться: маршруты перекраиваются, закупается новый транспорт. Так, уже до 6 июля станет известен поставщик — победитель аукциона на приобретение в лизинг 25 новых пассажирских низкопольных автобусов вместимостью не менее 110 человек. Все 25 автобусов будут переданы на баланс МУП «Метроэлектротранс».

Читайте также: После предупреждения УФАС завело дело на мэрию Волжского из-за маршруток

Транспортная реформа по-волгоградски: бойкоты, петиции, перформансы

Новые автобусы выйдут на наиболее востребованные муниципальные маршруты общественного транспорта. Как пояснили в горадминистрации, в случае технологических сбоев, в том числе отключения электроэнергии на контактной сети, они смогут заменить троллейбусы и трамваи.

В обязательном порядке новый транспорт должен будет быть обеспечен навигационной системой ГЛОНАСС, системами обогрева и кондиционирования воздуха в салоне, чтобы «обеспечить комфорт и безопасность поездок волгоградцев».

Между тем «комфорт» от наличия кондиционеров волгоградцы уже ощутили. Периодически горожане жалуются на неработающие в транспорте системы кондиционирования воздуха. Особенно актуально это становится в жаркие дни при переполненных автобусах.

Ранее по теме: После отмены маршруток в Волгограде закрытие коснётся и троллейбусов

Водители и горожане митинговали против закрытия маршрутов в Волгограде

Но, как заверили в мэрии города, эта проблема решается. Системы кондиционирования в автобусах городского пассажирского автотранспортного предприятия мастера проверяют и чинят при необходимости в ночное время, чтобы уже к первому утреннему рейсу — к 5:00 — автобусы были полностью готовы к выходу на линию.

Задаются волгоградцы и ещё одним вопросом: почему власть решила воспользоваться услугами стороннего перевозчика, найдя для него 1,6 млрд рублей в бюджете, вместо того, чтобы развивать собственный транспорт, как это делают в других городах России? Речь идёт о транспортном холдинге «Питеравто», занимающем свыше 25% рынка пассажирских перевозок Санкт-Петербурга, автобусы которого в настоящее время обслуживают семь новых городских маршрутов Волгограда. Компания выиграла соответствующий конкурс, договор с ней заключен на пять лет. Однако приход иногородней транспортной компании часть волгоградцев восприняла в штыки. Учитывая то, что в регионе есть своё транспортное предприятие — «Волгабас Волжский». При этом новые автобусы этого предприятия пользуются популярностью у пассажирских предприятий Санкт-Петербурга, которые и являются основными покупателями продукции «Волгобаса».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году новый перевозчик в рамках муниципально-частного партнерства поставил Волгограду 164 низкопольных автобуса большой вместимости, подключенных к ГЛОНАСС и оборудованных системой климат-контроля. Увеличивается и парк автобусов средней вместимости, работающих на вспомогательных маршрутах.

За последние три года волгоградцев начали обслуживать порядка 400 новых автобусов различной вместимости. В частности, в мае по двум популярным маршрутам — №№ 2 и 6 начали курсировать 20 новых автобусов марки «Волгабас».