Вильнюс, 14 июня, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Центробанк Литвы на свои средства и своими силами первый в еврозоне организовал кибернетические учения, во время которых проверялась устойчивость участников финансового рынка Литвы — в основном банков — к кибернетическим атакам. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 июня, в ЦБ Литвы.

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«К такому решению подтолкнуло быстрое развитие информационных технологий, их проникновение в сектор финансовых услуг и связанный с этим риск. Для того, чтобы оценить, насколько деньги жителей и предприятий защищены от возможных кибернетических атак, мы сами взяли на себя роль хакеров и использовали арсенал различных «орудий», — рассказал старший специалист Отдела операционного риска Центробанка Литвы Ольга Старкене.

По ее словам, во время исследования специалисты Центробанка Литвы оценивали, как во время кибернетических атак банки гарантируют доступность электронных услуг — имитировались различные кибернетические атаки, оценивалось, насколько защищена инфраструктура, проверялись процедуры управления кибернетическим риском.

По словам Старкене, информационные системы банков устояли перед сымитированными кибернетическими атаками, и это говорит о том, что сейчас система финансового рынка Литвы достаточно устойчивая к рискам этой сферы: «Несмотря на хорошую готовность отразить атаки кибернетического характера, идентифицированы и сферы, которые нуждаются в совершенствовании. Центробанк Литвы каждому участнику исследования отдельно представит детальные отчеты о результатах учений и рекомендации, как нужно еще больше повысить устойчивость. Нельзя расслабляться, потому что атаки возвращаются в электронное пространство все в новых формах».

Одно из главных противоядий, говорят специалисты регулятора, — правильное управление риском: постоянный мониторинг кибернетического риска и угроз, подготовленные процедуры поведения в случае атак, технические решения и обучение персонала. Все эти меры комплексно позволяют наблюдать и управлять кибернетическим риском, таким образом снижая вероятность его появления. «Служба надзора Центробанка Литвы будет и дальше уделять много внимания управлению кибернетическим рискам — периодически будет проводить учения и консультировать участников финансового рынка, как подготовиться к кибернетическим угрозам и как с ними бороться», — заключили в ЦБ Литвы.

Напомним, власти Литвы неоднократно заявляли о том, что регулярно отражают «кибернетические атаки от России» и в целом находятся с Россией в состоянии «гибридной войны». Так, например, крупнейшей в истории страны кибератакой назван одновременный вывод из строя портала парламента, целого ряда министерств, и порядка десятка госведомств. Вину за атаку переложили на Россию, правда впоследствии выяснилось, что госструктуры обрушили дети — два несовершеннолетних гражданина Литвы, и один Дании.

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