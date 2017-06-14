Белфаст, Великобритания, 14 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Переговоры между Терезой Мэй, главой Консервативной партии, и Арлин Фостер, главой Демократической юнионистской партии (DUP) продолжаются второй день, пишет 14 июня агентство N-TV.

Дублин. Ирландия

Напомним, 13 июня в Лондоне начались переговоры о будущем возможной правящей коалиции между консерваторами и североирландскими протестантами.

Вопрос создания коалиционного правительства встал после проведения досрочных парламентских выборов в Великобритании 8 июня, в результате чего консерваторы потеряли свое большинство в парламенте.

О том, что переговоры между двумя партиями проходят успешно и должны быть завершены в скором времени, писала в своем Twitter Арлин Фостер.

Несмотря на то, что соглашение еще не подписано, а договор не представлен общественности, ясно, что Тереза Мэй пойдет на определенные уступки, а мирный процесс в Северной Ирландии может быть поставлен под угрозу, пишет издание.

Об ослаблении мирного процесса предупредил также бывший премьер-министр Джон Мейджор. Он подчеркивает, что «хрупкий мир» между протестантами и католиками в Северной Ирландии может быть поставлен по угрозу.

«Британское правительство должно занимать беспристрастную позицию в североирландском вопросе», — отметил он в интервью BBC.

Напомним, что конфликт в Северной Ирландии носит этнополитический и религиозный характер, он был вызван спором между центральными британскими властями и местными национальными организациями касательно статуса региона.

Он зародился в 1921 году, после провозглашения независимости Ирландии, а прийти к его урегулированию удалось лишь в 1998 году — благодаря Белфастскому соглашению, которое предусматривало создание автономных органов власти и ряд других политических мер.