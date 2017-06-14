Москва, 14 июня, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая в 2014 г. сравнила его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Иван Шилов ИА REGNUM Клинтон

«Ничего нового для нас в этом нет, — сказал глава государства в фильме, показанном на телеканале Showtime. — Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина».

При этом Путин добавил, что власти РФ в силу политической культуры воздерживаются от сравнений политиков США с деятелями прошлого.

«У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, — говорит президент. — Но в силу политической культуры мы воздерживаемся от крайних высказываний».

Напомним, что в марте 2014 года бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон провела параллель между Путиным и Гитлером. Она сочла слова президента РФ о защите русских на полуострове Крым схожими с заявлениями Гитлера, говорившего о защите немцев в Восточной Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование в Крыму стало реакцией на госпереворот в Киеве, прошедший в феврале 2014 г.