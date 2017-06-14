Москва, 14 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) напомнил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев является и председателем правительства Союзного государства России и Белоруссии.

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«Мы должны международное законодательство уважать», — отметил парламентарий, указав на то, что действующие нормы о защите прав граждан РФ на труд в Белоруссии выполняются «неукоснительно». «Почему белорусы не требуют от нас пересдачи экзаменов на водительские права?» — подчеркнул он.

В нижнюю палату парламента обратился госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, который обратил внимание на то, что позиция отдельных федеральных органов исполнительной власти требует корректировки по вопросу признания водительских прав.

В этой связи депутаты просят Медведева «обеспечить повышенный контроль за складывающейся правоприменительной практикой в целях недопущения нарушения международных договоров РФ».

В нижней палате парламента «считают недопустимым и невозможным искаженное толкование норм законодательства РФ и нарушение прав граждан Республики Беларусь на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности на территории РФ».

На основании части 4 ст. 15 Конституции РФ, устанавливающей приоритет международных договоров, граждане Белоруссии могут работать без замены водительского удостоверения. А согласно Договору между РФ и Белоруссией от 25 декабря 1998 года граждане Белоруссии обладают равными правами на трудоустройство, а также на участие в хозяйственной деятельности. Решением Высшего Совета Сообщества Белоруссии и РФ №4 от 22 июня 1996 года определено, что документы, выданные в Белоруссии и России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, или их копии, заверенные в установленном порядке, признаются без легализации.

Госдума приняла закон о том, что национальные водительские права можно обменять только до 1 июня 2017 года. Кроме того, нижняя палата парламента в первом чтении приняла законопроект, который предполагает продлить срок обмена еще на год — до 1 июня 2018 года, с учетом времени рассылки рассмотрение инициативы может состояться в середине июня.

В профильном комитете Госдумы по транспорту отмечают, что в российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном — граждане Белоруссии. Подавляющее большинство транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей) и Брянской областях и Московском регионе.

Ответ будет представлен в Госдуму в установленном порядке, заверил полпред правительства РФ в Госдуме Александр Синенко.

«Максимум о чем можно говорить — о правоприменительной практике», — отметил он. «Вопрос будет предметом обсуждения на одном из ближайших заседаний Союзного правительства», — сообщил Синенко.