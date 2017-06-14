Ростов-на-Дону, 14 июня, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Генеральный директор обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» Владимир Пожидаев, осуждённый в апреле 2017 года за многомиллионные долги перед работниками предприятия и злоупотребление полномочиями, вновь пойдёт под суд. Служителям Фемиды передано уголовное дело, по которому потерпевшими признаны 108 шахтеров. Об этом ИА REGNUM проинформировали 14 июня в облпрокуратуре.

‪‪donland.ru Шахтеры

Следователи полагают, что руководитель не выплачивал работникам зарплату более двух месяцев. В результате долг перед шахтерами Гуковского филиала «Кингкоула» достиг почти 12 млн рублей.

Пожидаеву предъявлено обвинение в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Напомним, в апреле 2017 года Владимир Пожидаев был признан виновным в невыплате заработной платы 156 горнякам на общую сумму 17 млн рублей и злоупотреблении полномочиями. Весной суд приговорил нерадивого руководителя к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, собственнику компании был присуждён штраф в размере 350 тыс. рублей.

Читайте также по теме: Виновник долгов по зарплате перед шахтёрами Дона проведёт в тюрьме пять лет

Трудовой конфликт с шахтёрами в Ростовской области близится к концу

Между тем ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает оказывать шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» материальную помощь, которая идёт в счёт погашения долгов по зарплате. 13 июня 32 работникам Гуковского филиала ООО «Кингкоул», ЗАО «ГуковТелеком», ЗАО «ГуковИнфоком» и ООО «Горный проходчик» было перечислено 736 тыс. рублей. Всего на сегодняшний день угольщикам и персоналу направлено уже 275,6 млн рублей. Полностью решить проблему планируется в срок ‪до 1 июля 2017 года.

Ранее по теме: Майские выплаты донским горнякам превысили 6 млн рублей

Персоналу донской угольной компании-банкрота «Кингкоул» оказали матпомощь

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативная группа шахтёров написала очередное обращение, в котором сообщила об общей задолженности перед ними в размере 380 млн рублей. Хотят получить горняки и компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, алименты, простой по вине собственника, отпускные и другие выплаты.

Шахтерский бунт начался ещё в феврале, но трудовой конфликт перестал быть только региональной проблемой в августе 2016 года, когда угольщики объявили о голодовке. Тогда областные власти встретились с пострадавшими рабочими и пообещали начать выплаты через ОАО «Региональная корпорация развития». Первые выплаты горняки получили 25 августа.

По официальным данным, на Дону более 2 тыс. человек пострадали от действий гендиректора ООО «Кингкоул», общий долг перед ними составил около 320 млн рублей. Осенью 2015 года в отношении Пожидаева было возбуждено уголовное дело. Собственник был арестован.