Корсаков, Сахалинская область, 14 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Крестьяне Сахалина вынуждены пустить скотину под нож: пастбища, на которых они более 30 лет пасли своих коров, раздали под дальневосточные гектары. Никто не объяснил сельским жителям, что они имеют право оформить эти земли на себя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Julie-Kolibrie Пастбища

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Жители сахалинского села Чапаево не могут сдержать слез: их поля, на которых они испокон веков пасли своих коров, отдали под дальневосточные гектары.

«Сегодня позвонил пастух, в шоке, говорит, приехали чужие, на джипах, говорят, мол, убирайте свою скотину, земля наша! На другом поле — то же самое. Выгоняют нас с нашей земли. Кроме, как в сопку с коровами податься больше некуда!», — рассказала местная крестьянка Ольга Овчаренко ИА Сахалин. Инфо.

Хозяйство семья Овчаренко держит большое — 10 коров, да молодняк-телята. Ольга более 25 лет отработала дояркой в совхозе «Корсаковский». Почти 15 лет совхоз своим крестьянам с кормами помогал — каждой семье давали по гектару полей на заготовку кормов. Затем людям предложили покупать готовое сено, а гектары забрали. Теперь же — ни совхозного сена, ни совхозных гектаров. За кормами семья ездит в другой район, в Таранай.

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«Хоть бы кто нас предупредил, что такая ситуация получится. Хоть сельсовет объяснил нам, дуракам сельским, что земли-то можно оформить на себя. Но ведь — никто, ничего! Да если бы мы знали, мы бы всей деревней оформили, чтоб без пастбищ не остаться! То же самое в соседнем селе, в Чапаево-2: негде пасти! Сразу за домом — понаставили колышков, веревочки натянули, не пускают нас!», — плачет Ольга Овчаренко.

Крестьяне с раннего утра до ночи работают, в интернете не сидят. А объяснить людям про новый закон о дальневосточном гектаре никто из сахалинских чиновников не потрудился.

В Чапаево после жалоб крестьян высаживался целый десант чиновников сахалинского правительства, администрации Корсаковского района. Приезжал даже областной депутат. Пообещали, мол, будем поднимать этот вопрос. Но надежды мало. Заместитель главы Чапаево Александр Маркин сказал, что ничего он тут поделать не может — земли раздали законно.

«В селах Лесное и Раздольное — такая же ситуация», — пожаловалась Ольга Овчаренко.

Между тем, решение как позаботиться об интересах местных крестьян и реализовать закон о дальневосточном гектаре, нашли в Хабаровском крае. Чиновники регионального правительства, организовав по поручению губернатора специальные мобильные группы, колесят по селам и поселкам. Прямо на месте объясняют крестьянам положения и тонкости нового закона, прямо на месте же помогают подать заявку, оформить документы. И никто в селах скотину под нож не пускает. Напротив, самый сельскохозяйственный — Амурский район — стал лидером по количеству выданных гектаров.

На Сахалине такого решения почему-то принято не было. И теперь местные крестьяне возмущаются: «Как раздать наши исконные земли придумали, а как людям помочь, как поддержать коренных жителей — крестьян, которые годами обеспечивают молоком и мясом местные детсады и школы, об этом никто не позаботился».

Если крестьянам придется пустить под нож скотину, которая кормит их семьи годами, то в островном регионе, где население нищает день ото дня, малоимущих прибавится.

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Как сообщало ИА REGNUM, с сельским хозяйством, о развитии которого много говорят сахалинские власти, в островном регионе не все гладко. Не обошлось без громкого скандала строительство сельско-хозяйственного мега-холдинга «Грин Агро Сахалин» — под арестом находятся министр сельского хозяйства, его заместитель и министр земельно-имущественных отношений.

Между тем, сахалинские мелкие фермеры жалуются, что создание огромных сельско-хозяйственных холдингов ставит под угрозу существование их предприятий. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал правительство Сахалинской области за неэффективную работу по реализации закона о дальневосточном гектаре.