Москва, 14 июня, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В дни проведения матчей Кубка конфедераций в Москве запретят продавать алкоголь в радиусе двух километров от стадиона «Спартак». Об этом 14 июня сообщает пресс-служба московской мэрии.

intermac Алкоголь под контроль

«Дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя связаны с проведением матчей Кубка конфедераций ФИФА — 2017. Ограничения будут действовать два дня — накануне матча и в день его проведения», — говорится в сообщении.

Первое такое ограничение вступит в силу с 00:00 субботы, 17 июня, и продлится до 24:00 воскресенья, 18 июня, поскольку на стадионе «Спартак» 18 июня сыграют сборные Камеруна и Чили.

Отмечается, что временно будут запрещены крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянных емкостях. Информация об этом была передана через префектуры всем магазинам, расположенным в радиусе двух километров от стадиона.

Всего Москва примет четыре матча между сборными, участвующими в Кубке конфедераций. 21 июня состоится матч между командами России и Португалии, 25 июня встретятся сборные Чили и Австралии, а 2 июля пройдет матч за третье место.

Таким образом, ограничение на продажу алкоголя будет действовать 20, 21, 24 и 25 июня, а также 1 и 2 июля.

Напомним, матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России сыграет в групповом турнире с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Член совета директоров, директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам АО «САН ИнБев» Ораз Дурдыев пояснил, что специально в преддверии Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России был принят федеральный закон №108, который регулирует основные положения, связанные с турниром, включая проведение рекламных кампаний и реализацию алкогольной продукции.

Действующим законодательством установлено, что в местах проведения мероприятий турнира и двухкилометровой зоне вокруг стадионов разрешается реклама, реализация и потребление алкогольных напитков только официальных партнеров FIFA.

АО «САН ИнБев» — единственный спонсор в категории «пива и пивные напитки». При этом, на стадионах и в местах проведения мероприятий продажа пива будет организована в соответствии со стандартами и нормами FIFA. Потребитель сможет получить пиво только в пластиковом стакане, уточнили в пресс-службе официального спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России — бренда BUD AF.