Якутск, , 14:19 — REGNUM Участникам Великой Отечественной войны в Якутии выплатят по 100 тыс. рублей к 75-й годовщине Победы. Такое поручение дал глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Согласно указу, подписанному главой Якутии, единовременные выплаты в размере 30 тыс. рублей получат вдовы погибших участников войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Различные выплаты получат дети войны, вдовы умерших в мирное время участников войны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сообщил, что всем ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом будет выплачено по 75 тыс. рублей.