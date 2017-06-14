Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против закона о реновации у здания Госдумы

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против закона о реновации у здания Госдумы

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников акции против закона о реновации

Москва, 14 июня, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Так, возле так называемого «старого» здания на Охотном Ряду митингую против реновации, проходят массовые задержания — полиция направляет в автозаки тех, кто держит плакаты, уже задержаны 11 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против закона о реновации у здания Госдумы

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Митрохин в автозаке

Одним из первых был задержан председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин. Митрохин стоял с одиночным пикетом против реновации жилья. «Реновация, это — насилие, бесправие, беззаконие», — было написано на плакате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против закона о реновации у здания Госдумы

Полиция действует жестко, видимо, задерживают всех, кто стоит с плакатами, поэтому народ стоит с конституциями, с нарисованной на ней черной лентой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция за принятие закона о реновации у здания Госдумы в Георгиевском переулке

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция за принятие закона о реновации у здания Госдумы в Георгиевском переулке

У так называемого «нового» здания нижней палаты парламента со стороны Георгиевского переулка митингуют в поддержку программы сноса пятиэтажек. Собравшиеся скандируют «Снесите нас! Мы за реновацию!». Люди стоят с плакатами: «Хотим достойное жилье», «Надоело жить в хрущевках».

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция за принятие закона о реновации у здания Госдумы в Георгиевском переулке

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция за принятие закона о реновации у здания Госдумы в Георгиевском переулке

Как ожидается, 14 июня Госдума в третьем чтении примет закон о реновации, который вступит в силу одновременно с московским законом.