Ученые объяснили влияние одиночества на человека
Вашингтон, 14 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Американские ученые из Чикагского университета выяснили, что одиночество усиливает эгоцентризм. Статья об этом опубликована 13 июня на портале EurekAlert.
Ученые проводили наблюдения за 229 добровольцами в возрасте от 50 до 68 лет в течение одиннадцати лет. Участники эксперимента были отобраны случайным образом. Они принадлежали к различным национальностям и социально-экономическим группам.
Психологические исследования, проведенные ранее, рассматривали одиночество как аномальное или временное чувство страдания, которое не имело никакой ценности или цели.
В ходе нового исследования ученые пришли к выводу, что одиночество служит психологическим аналогом физической боли. Физическая боль является сигналом, который предупреждает о проблемах с телом и побуждает заботиться о физическом здоровье.
Одиночество, тем временем, является частью системы предупреждения, которая заставляет людей задуматься о душевном здоровье и мотивирует их налаживать социальные отношения.
При этом, по мнению исследователей, в современном обществе становление более эгоцентричным защищает одиноких людей в краткосрочной, но не долгосрочной перспективе. Это происходит потому, что вредные последствия одиночества накапливаются со временем и ухудшают здоровье и благополучие человека.
Кроме того, ученые установили, что присутствует положительная обратная связь. Не только одиночество усиливает эгоцентризм. Эгоцентризм также может обуславливать одиночество.
В дальнейшем в планы ученых входит проведение новых исследований. Они надеются прийти к пониманию того, как сделать людей менее одинокими.