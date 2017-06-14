Вашингтон, 14 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Американские ученые из Чикагского университета выяснили, что одиночество усиливает эгоцентризм. Статья об этом опубликована 13 июня на портале EurekAlert.

Михаил Нестеров. Вечер на Волге. Одиночество

Ученые проводили наблюдения за 229 добровольцами в возрасте от 50 до 68 лет в течение одиннадцати лет. Участники эксперимента были отобраны случайным образом. Они принадлежали к различным национальностям и социально-экономическим группам.

Психологические исследования, проведенные ранее, рассматривали одиночество как аномальное или временное чувство страдания, которое не имело никакой ценности или цели.

В ходе нового исследования ученые пришли к выводу, что одиночество служит психологическим аналогом физической боли. Физическая боль является сигналом, который предупреждает о проблемах с телом и побуждает заботиться о физическом здоровье.

Одиночество, тем временем, является частью системы предупреждения, которая заставляет людей задуматься о душевном здоровье и мотивирует их налаживать социальные отношения.

При этом, по мнению исследователей, в современном обществе становление более эгоцентричным защищает одиноких людей в краткосрочной, но не долгосрочной перспективе. Это происходит потому, что вредные последствия одиночества накапливаются со временем и ухудшают здоровье и благополучие человека.

Кроме того, ученые установили, что присутствует положительная обратная связь. Не только одиночество усиливает эгоцентризм. Эгоцентризм также может обуславливать одиночество.

В дальнейшем в планы ученых входит проведение новых исследований. Они надеются прийти к пониманию того, как сделать людей менее одинокими.