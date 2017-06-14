Вашингтон, 14 июня, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) предупредило о возможности кибератак со стороны хакерской группы Hidden Cobra, которая, по их мнению связана с правительством Северной Кореи. Об этом 13 июня сообщает команда компьютерной готовности к чрезвычайным ситуациям США (US-CERT).

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«Это предупреждение предоставляет технические подробности об инструментах, используемых хакерами правительства Северной Кореи и направленных на аэрокосмическую, финансовую и другую критически важную инфраструктуру в США и во всем мире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники группы Hidden Cobra использовали свои возможности с 2009 года. В числе используаемых инструментов называются ботнеты DDoS, кейлогеры, инструменты удаленного доступа и другое вредоносное программное обеспечение.

«Хакеры Hidden Cobra обычно нацелены на системы, работающие на старых, неподдерживаемых версиях операционных систем Microsoft. Множество уязвимостей в этих старых системах предоставляют им цели для эксплуатации», — предупреждают в американских ведомствах.

Кроме того, в заявлении говорится, что хакерская группа продолжает использовать кибероперации для продвижения военных и стратегических целей правительства Северной Кореи.

Напомним, что ранее агентство Рейтер со ссылкой на специалистов сообщало, что спецподразделение разведки КНДР организовывало хакерские атаке в США, а также по всему миру.

Как ранее сообщало, некоторые эксперты считают, что к созданию вируса WannaCry, поразившего в мае компьютеры по всему миру, могли быть причастны северокорейские хакеры. Однако в самой Северной Кореи подобные обвинения отвергают.