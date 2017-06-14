Париж, 14 июня, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Сборная Франции по футболу в матче против команды Англии не сбавила обороты, даже оставшись в меньшинстве. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, комментируя итоги товарищеской игры.

Andy03 Футбол

«Надо отдать должное нашим игрокам, — говорит Дешам. — Сборная Англии — очень хорошая команда, но после того, как мы остались в меньшинстве, у нас было даже больше моментов, чем у них».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня сборная Франции на своем поле переиграла команду Англии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 13 июня на стадионе «Стад де Франс» в Париже, завершилась со счетом 3:2.

Читайте также: Франция и Англия выдали шикарный матч — 3:2