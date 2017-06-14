Москва, 14 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет грузовик в околоземное пространство, стартует с космодрома в 12:20 мск. Менее десяти минут понадобится ракете для вывода «Прогресса» на низкую околоземную орбиту. Стыковка со станцией намечена на 16 июня.

NASA КК Прогресс

На борту грузовика около 2,5 тонн грузов: топливо, оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники, а также вода и продукты. В феврале 2017 года к МКС уже отправляли грузовой корабль, еще один такой запуск намечен на 12 октября.

Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев, в этот раз «Прогресс МС-06» привезет космонавтам свежие овощи и фрукты, а также аджику и хрен. В партии продуктов — 15 кг яблок, двадцать упаковок колбасок «Пиколини» со вкусами «Пармезан» и «Хамон», уточняют «Вести».

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