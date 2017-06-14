Волгоград, 14 июня, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Как оказалось, загорелся пенопласт и утеплитель. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 06:40. Прибывшие на место возгорания огнеборцы смогли быстро справиться с пожаром. Огонь прошёлся по площади около 100 кв. м.

Кадр с видео youtube.com/watch?v=ot53RwomgD4 Пожар на стадионе в Волгограде

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На стройке нового стадиона к ЧМ в Волгограде пострадали двое рабочих

В сети уже появилось видео пожара. А также шутки на эту тему: «Прекрасное начало дня — это когда увидел, как с утра горят 16,6 млрд рублей».

Видео разместил Владислав Усачёв

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое ЧП на возводимом к мундиалю стадионе в Волгограде.

Подробнее: На стройплощадке стадиона «Волгоград — Арена» рухнула конструкция

В марте 2016 года на строительной площадке «Волгоград Арены» в ходе строительных работ обрушилось перекрытие второго этажа. Как пояснила официальный представитель генподрядчика стройки компании «Стройтрансгаз» Мария Руденко, металлоконструкция обрушилась под тяжестью бетона. В результате происшествия никто не пострадал.

А вот в 2015 году без жертв не обошлось. В ноябре при проведении монтажных работ на стройплощадке пострадал рабочий субподрядной организации. Восьмиметровая металлическая конструкция завалилась вместе с находившимися на ней людьми. Было возбуждено уголовное дело. А в середине февраля 2016 года с переломом костей таза прямо со строительной площадки в больницу попал 21-летний рабочий. Молодого человека задел щит, упавший при демонтаже щитовой опалубки.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Строящийся к ЧМ стадион «Волгоград Арена»

Напомним, на строительство стадиона в Волгограде, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира, выделят 16,5 млрд рублей из федерального бюджета. Строительство ведётся на месте старого Центрального стадиона. Для возведения новой спортивной арены отведено более 20 га. Её площадь составит 124 тысячи кв. м. Стадион сможет одновременно принять 45 тысяч зрителей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2017 году.