Москва, 14 июня, 2017, 08:25 — ИА Регнум. «Мы с ней знакомы лично», — рассказал российский лидер в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Она энергичная женщина, — говорит Путин. — У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы (власти РФ) в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний».

Напомним, что в марте 2014 года Клинтон, говоря о присоединении Крыма к РФ, провела параллель между Гитлером и Путиным. Политик утверждала, что слова президента РФ о необходимости защищать русских похожи на действия главы Третьего рейха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня в США состоялась премьера документального фильма «Интервью с Путиным» режиссера Оливера Стоуна. Лента была тепло встречена зрителями, однако сам автор подвергся критике со стороны СМИ.

Всего в фильме четыре серии, которые Стоун снимал в течение двух лет.

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