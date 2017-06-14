Кабул, 14 июня, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Афганистану выделен кредит Всемирного банка на $520 млн в рамках программы по борьбе с бедностью, сообщает пресс-служба кредитной организации.

(сс)GDJ Банк

Средства будут направлены на помощь беженцам, расширение частного сектора для малоимущих, электрификацию и продовольственную безопасность. Также часть средств пойдет на строительство дорог.

Кредитная программа Всемирного банка для Афганистана включает в себя гранты от Международной ассоциации развития, фонда Всемирного банка для беднейших стран, а также взносы Целевого фонда реконструкции и нескольких международных партнеров, включая Данию, Германию и Японию.

Решение Всемирного банка выделить деньги направлено на поддержку усилий правительства Афганистана «в период неопределенности, когда риски для экономики значительны».

В организации также отметили замедление экономического роста в стране и политическую неопределенность после того, как в 2011 году начался вывод международных сил.

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