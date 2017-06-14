Москва, 14 июня, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Недопущение сближения России и Украины является одним из главных направлений политики Вашингтона в регионе, сообщил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.

Раскол

«Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу«, — сказал он.

Комментируя политику США в отношении Украины, российский президент отметил, что, очевидно, существует мнение, что в этом сближении для России — потенциальный источник роста могущества. Такое могущество США не нужно, и они стараются помешать «во что бы то ни стало».

По словам президента, в связи с этим американская и европейская политика на Украине в 2004 году вершилась исходя из такого подхода, и говорить о «свободе выбора украинского народа» не приходится.

Напомним, Путин в документальном фильме Стоуна высказал мнение по ряду вопросов, в том числе и по адресу американской политики. Так в одной из серий фильма он сказал, что смена президентов США не меняет американской политики.

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Первая серия «Интервью с Путиным» вышла на телеканале Showtime 12 июня. Всего в фильме четыре серии, которые Стоун снимал в течение двух лет. Последняя серия выйдет в свет 15 июня.