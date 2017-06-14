Наньнин, Китай, 14 июня, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Девять человек погибли от отравления газом на строительной площадке в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР, передает 13 июня агентство «Синьхуа».

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Как стало известно по результатам расследования, в резервуаре, который находился в закрытом состоянии в течение 32 дней, произошла утечка токсичного газа под воздействием высоких температур.

Как оказалось, утечка была обнаружена человеком по фамилии Хуан, в результате чего он потерял сознание около 9 часов утра по местному времени 12 июня. К нему на помощь подоспели еще восемь человек, однако их постигла та же участь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что девять человек погибли в деревне Танна уезда Пинго в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Все они были немедленно госпитализированы, однако медики оказались бессильны.