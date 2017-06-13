Париж, 13 июня, 2017, 23:58 — ИА Регнум. 13 июня на стадионе «Стад де Франс» был разыгран товарищеский матч между сборными Франции и Англии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Catherine Kõrtsmik Харри Кейн

В дебюте матча форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет, замкнув прострел Райаня Бертранда — 0:1.

Через 13 минут защитник «Барселоны» Самуэль Умтити сравнял счет — 1:1.

На 43-й минуте латераль «Монако» Джибриль Сидибе вывел французов вперед ударом в дальний угол — 2:1.

В дебюте второго тайма Кейн оформил дубль ударом с пенальти — 2:2.

На 78-й минуте вингер «Боруссии» (Дортмунд) вновь вывел хозяев вперед мощным ударом в дальний угол после поперечного паса Килиана Мбаппе — 3:2.

Статистика матча (Франция/Англия)

Удары 16/7

Удары в створ 9/4

Владение 47%/53%

Фолы 12/15

Составы на матч:

Франция: Льорис, Сидибе, Варан, Менди, Умтити, Канте, Лемар, Погба, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Англия: Хитон, Кэхилл, Джонс, Стоунс, Бертранд, Триппьер, Алли, Окслейд-Чемберлен, Дайер, Стерлинг, Кейн.

Главный арбитр матча: Давиде Масса.

Предупреждения: Стоунс — 62, Алли — 73.

Удаления: Варан — 47.

Голы: Кейн 9 — 0:1, Умтити 22 — 1:1, Сидибе 43 — 2:1, Кейн (пен) 48 — 2:2, Дембеле 78 — 3:2.