Волгоград, 14 июня, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Группа предприятий «Красный Октябрь» меняет место дислокации и покидает Волгоградскую область. Все финансовые потоки и налоговые отчисления Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» и металлургическое производство ВМЗ «Красный Октябрь» переводятся на Урал. Теперь оба предприятия будут пополнять бюджет Челябинской области.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Завод «Красный октябрь» Волгоград

«Срач от завода нам, а налоги там», — негодуют пользователи Facebook.

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Александр Л. считает, что горожане и СМИ наводят лишнюю жуть: «Сейчас она (компания — прим. ИА REGNUM ) зарегистрирована в Москве, но будет перерегистрирована в Златоусте. Какая разница, что было, что стало? все равно же не в Волгограде».

Решение управляющей компании по руководству всей группы предприятий «Красный Октябрь» перерегистрировать бизнес в городе Златоусте продиктовано тем, что инвестиционный климат в Челябинской области более благоприятный, чем в Волгоградской. Как сообщили изданию V1.ru председатель совета директоров АО «ВМК «Красный Октябрь» Эдуард Мазуров.

По его словам, уже в июне завершится процедура слияния двух предприятий, входящих в группу компаний «Красный Октябрь». В настоящее время ЗАО «СтилТрейдКомпани» присоединяется к АО «ЗЭМЗ» с целью объединения имущества двух юридических лиц в один производственный комплекс.

«На базе АО «ЗЭМЗ» будет работать управляющая компания по руководству всей группой предприятий «Красный Октябрь». Сейчас она зарегистрирована в Москве, но будет перерегистрирована в Златоусте», — пояснил Мазуров.

«Произойдет логичное объединение в рамках одного юридического лица двух компаний: в одной сегодня сосредоточен имущественный комплекс, а другая — осуществляет текущую производственную деятельность и в ней фактически находится весь кадровый состав», — цитирует издание Polit74.ru слова начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина.

Напомним, в 2013 году на Златоустовском металлургическом заводе началась процедура банкротства. На тот момент долги завода превышали 20 млрд рублей. Затем на базе ОАО «ЗМЗ» было создано ООО «Златоустовский электрометаллургический завод», а стратегическим инвестором предприятия стал металлургический комбинат «Красный Октябрь».

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Весной 2017 года на телеканале «Рен ТВ» сообщалось о массовых сокращениях металлургов с предприятия. Речь шла о грядущем увольнении 4 тыс. человек. Между тем АО «Златоустовский электрометаллургический завод» эту информацию опроверг. Как пояснили в пресс-службе предприятия, в течение марта на «предприятии подали заявления на увольнение 58 человек, десять из них по собственному желанию и 48 по соглашению сторон. В числе уволенных по соглашению сторон 42 работника, достигших полного пенсионного возраста. Все выплаты уволенные получили в соответствии с законодательством и своевременно».

В мэрии Злотоуста подвершили, что руководство предприятия решило оптимизировать численность сотрудниках в пределах 2% в рамках проводимой модернизации производства. Всего же на заводе трудятся 2,6 тыс. человек.

Как уточнили ИА REGNUM в Минэкономразвития Челябинской области, в 2016 году финансово-экономическое состояние на Златоустовском электрометаллургическом заводе, которое на тот момент находилось на контроле антикризисного штаба, значительно улучшилось. Так, если по итогам первого полугодия 2015 года на заводе был убыток в 20 млн рублей, в аналогичном периоде 2016 года речь шла уже о прибыли в более 100 млн рублей. Также на предприятии немного увеличилось число сотрудников, выросла заработная плата.

По словам генерального директора завода Эдуарда Мазурова, по итогам 2016 года операционная прибыль предприятия по сравнению с 2015 годом выросла на 71,5% и составила 396 млн рублей.

А уже в апреле 2017 года сообщалось о проводимой на Златоустовском электрометаллургическом заводе модернизации. Строительство двух современных производственных комплексов — кузнечно-прессового и сталеплавильного проводится на базе прокатного цеха №3, а также бывшего второго мартеновского цеха. Планируется, что новый сталеплавильный комплекс будет построен в 2019 году. Завершение второго проекта запланировано на конец ноября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года крупнейший металлургический комбинат Волгоградской области «Красный Октябрь» попал в поле зрение правоохранителей. На предприятии были проведены обыски, изъята документация. Большая часть топ-менеджемента завода оказалась в СИЗО. Это гендиректор АО «ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий, главный бухгалтер Ольга Новохатская, главный бухгалтер АО «ВМЗ «Красный Октябрь» Наталья Дулькина, директор по правовым вопросам АО «ВМК «Красный Октябрь» Эдуард Мазуров, генеральный директор баскетбольного клуба «Красный октябрь» Екатерина Пушкарская и исполнительный директор Диана Цхомелидзе.

В августе 2016 года генеральный директор ЗАО «Торговый дом «Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь» Роман Модзгвришвили был заключён под стражу.