Курск, 13 июня, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Заместитель мэра города Курска, бывший начальник городского УМВД Николай Зайцев задержан. В администрации города прошли обыски.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Как сообщил 13 июня «Коммерсантъ-Черноземье», Зайцеву вменяется вымогательство: по неподтвержденным данным, заместителя мэра Курска подозревают в требовании взятки за решение хозвопросов. Факт задержания и обысков изданию подтвердили в администрации города.

Николай Зайцев был утвержден в должности вице-мэра по административно-хозяйственной деятельности в феврале 2016 года. Он курирует, в частности, комитет организационной и кадровой работы, управление делами, управление информации и печати, финансовый отдел и управление по делам ГО и ЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня стало известно о задержании заместителя губернатора Василия Зубкова, который, кстати, курировал в том числе МЧС. Зубков подозревается следствием в получении взятки недвижимостью стоимостью более миллиона рублей за оказание содействия строительной компании. По делу также проходит замдиректора госпредприятия «ЦОД ГОЧС Курской области» Андрей Занин