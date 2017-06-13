Москва, 13 июня, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Президиумом Генерального совета «Единой России» было принято решение установить срок приема документов на участие в предварительном голосовании партии с 14 по 16 июня включительно. Голосование по кандидатурам участников состоится 17 июня на заседании регионального политического совета Брянского регионального отделения Партии, оно будет тайным и рейтинговым. По его итогам кандидат, набравший наибольшее количество голосов будет предложен Генеральному совету партии для выдвижения по одномандатному округу для участия в выборах по мандату депутата Владимира Жутенкова.

«Единая Россия»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Единый день предварительного голосования «Единой России» прошел 28 мая в тех регионах, где 10 сентября состоятся выборы депутатов Законодательных собраний и Городских Дум, а также депутата Госдумы по 112 Кингисеппскому одномандатному избирательному округу в Ленинградской области и главы города Якутска.

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