Париж, 26 сентября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Экологи Парижа и партия «Европа Экология Зелленые» объявили в среду, 26 сентября, что подают в суд на Марселя Кэмпиона, владельца и «короля рождественских ярмарок», как называют его в прессе, после нелестных замечаний в адрес экологов, сообщает Europe1.

Cimmerian praetor Зал судебных заседаний

Марсель Кэмпион, выступавший против мэра Парижа за проведение рождественских ярмарок, назвал экологов «земляными червями».

«Эти оскорбления не могут остаться безнаказанными», — заявили экологи, предоставив адвокату жалобу в адрес Марселя Кэмпиона «за публичное оскорбление».

Напомним, в 2017 году мэрия Парижа запретила проведение рождественской ярмарки, потому что ее организовывал Марсель Кэмпион. Тогда, по словам Марселя Кэмпиона, разногласия между ним и администрацией заключались в недопонимании и мелком шрифте на контракте.