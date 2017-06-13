Ростов-на-Дону, 13 июня, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева сорвал сроки поставок самолетов-амфибий БЕ-200ЧС. В этой связи Арбитражный суд Москвы обязал предприятие выплатить Минобороны РФ неустойку в размере более 344 млн рублей за просрочку в 380 дней. Об этом сообщает портал Военное.рф со ссылкой на решение служителей Фемиды.

Beriev.com Самолет-амфибия Бе-200ЧС

В частности, уточняются сроки поставки, которые были прописаны в контракте. Так, с 2014 по 2016 завод должен был поставить ведомству шесть самолетов. Скреплена договорённость была и денежно: Минобороны РФ внесло аванс в размере 6,7 млн рублей. Но ни одной железной птицы предоставлено не было. У ТАНКТ имени Бериева нашлось объяснение — соблюсти условия контракта не удалось из-за смещения сроков на поставку самолётов для МЧС России.

Ещё по теме: Ростовская область передала ВКС России усовершенствованный самолет А-50У

Напомним, производство самолётов-амфибий Бе-200 располагалось ранее в Иркутске. Переезд в приморский город обошёлся в 3,5 млрд рублей.

Читайте также: Переезд производства Бе-200 из Иркутска на Дон обошёлся в 3,5 млрд рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года первая крылатая амфибия Бе-200ЧС, изготовленная на Таганрогском заводе, пополнила авиапарк МЧС России. Самолёт был назван в честь прославленного военного лётчика морской авиации, Героя Советского Союза Александра Разгонина. Перед тем, как самолёт отправился на место постоянной дислокации, он был тщательно протестирован. Всего же МЧС РФ заказало заводу шесть амфибий Бе-200.

В 2016 году Ростов-на-Дону встретил самолёты Бе-200ЧС МЧС России, потушившие лесные пожары в Израиле, Португалии и Абхазии.

Ранее по теме: В Ростовской области начат серийный выпуск амфибий Бе-200ЧС для МЧС России