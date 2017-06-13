Михалков примет участие в разработке присяги при получении гражданства РФ
Москва, 13 июня, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Первое заседание рабочей группы по подготовке присяги при вступлении в гражданство РФ состоится 15 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Предполагается, что в заседании примут участие режиссер Никита Михалков, председатель Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.
По словам Крашенинникова, варианта текста присяги пока нет, однако, по словам главы комитете, очевидно, что в ней должно быть утверждение, что человек обязуется соблюдать Конституцию.
Президент РФ Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство РФ.
Вместе с тем ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил текст клятвы для получающих гражданство РФ. «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине», — предлагают начало клятвы в ЛДПР.