Москва, 13 июня, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Первое заседание рабочей группы по подготовке присяги при вступлении в гражданство РФ состоится 15 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Gorup de Besanez Никита Михалков. 1987

Предполагается, что в заседании примут участие режиссер Никита Михалков, председатель Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.

По словам Крашенинникова, варианта текста присяги пока нет, однако, по словам главы комитете, очевидно, что в ней должно быть утверждение, что человек обязуется соблюдать Конституцию.

Президент РФ Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство РФ.

Вместе с тем ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил текст клятвы для получающих гражданство РФ. «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине», — предлагают начало клятвы в ЛДПР.