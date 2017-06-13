Воронеж, 13 июня, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В Воронеже принято решение о демонтаже памятника поэту Алексею Кольцову на Советской площади. Монумент планируется перенести на Кольцовский бульвар, также в центральной части города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 июня в пресс-службе администрации Воронежа.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник Алексею Кольцову на Советской площади Воронежа

Постановление о демонтаже памятника уже подписано, но пока не опубликовано на сайте администрации. Как пояснил собеседник агентства, в настоящее время уже объявлены торги по выбору подрядчика, который должен демонтировать памятник, причем — в самые короткие сроки.

Это связано с тем, что уже в ближайшие дни — сразу после закрытия Платоновского фестиваля искусств — на Советской площади начнутся работы по реконструкции.

Памятник установят на Кольцовском бульваре (зеленая зона, разделяющая проезжую часть Кольцовской улицы, напротив бывшего магазина «Электроника»). Однако произойдет это только, ориентировочно, к августу 2018 года, а до этого памятник будет находиться на хранении (место пока не определено). Такие сроки в администрации объяснили необходимостью проведения подготовительных работ — озеленения территории, установки фундамента и так далее.

Памятник Алексею Кольцову был установлен на Советской площади в 1976 году — на возвышении напротив Покровского храма. В 1997 году памятник перенесли подальше от церкви, ближе ко входу в недавно построенный тогда театр драмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне планируется начать работы по реконструкции Советской площади. Проект был представлен на последнем форуме «Зодчество VRN» в начале июня. Он предусматривает разделение площади на функциональные зоны, озеленение территории — в том числе, высадку яблоневого сада. Проект предусматривает также сужение проезжей части рядом с площадью и расширение тротуара, устройство велосипедной дорожки.