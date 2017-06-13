Берлин, 13 июня, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Фон дер Ляйен подчеркнула, что позиция военного блока НАТО заключается в том, что альянс хочет иметь «разумные» отношения с Россией, но в то же время понимает, что это должно происходить исключительно с позиции силы.

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При этом глава Минобороны Германии подчеркнула, что военный блок НАТО стремится решать конфликты исключительно за столом переговоров, а не на полях сражений.

«Именно так их следует решать, а не иначе. Немцы на протяжении 40 лет получали выгоду от альянса. Мы знаем, что это такое, когда восточные границы защищены. Мы полагаем, что настало время предоставить эту защиту нашим восточным соседям и таким образом отдать долг», — сказала министр обороны Германии.

Напомним, члены НАТО постоянно твердят о необходимости диалога с Россией и при этом собираются делать это исключительно с позиции силы. Москва не раз указывала, что подобный подход — это прямой путь к конфронтации.

Существенное обострение отношений между Россией и НАТО произошло в 2014 году после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Запад считает, что Крым был «аннексирован» Россией и Москва вмешивается в украинскую гражданскую войну. При этом никаких доказательств этим обвинениям на самом деле нет. Тем не менее на их основе были введены антироссийские санкции.