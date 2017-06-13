Рига, 13 июня, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В свою очередь, президент ЛАСВ Сармите Вейде заявила, что министерство здравоохранения отклонило призыв ЛАСВ о создании примирительной комиссии, поэтому медики решили с 3 июля объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством. 12 июня под руководством ЛАСВ был сформирован забастовочный комитет, который подал заявление о забастовке Минздраву, Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству и Государственной трудовой инспекции.

Seguonews.it Забастовка врачей

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года ассоциация подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.

Ранее руководитель ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила, что политики не решают проблемы здравоохранения, а, наоборот, добиваются того, чтобы из Латвии уезжали квалифицированные врачи и выпускники-медики.