Санкт-Петербург, 13 июня, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Как предполагается, программу по передаче в аренду на льготных условиях объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с целью их реставрации и приспособления для современного использования, запустят с учетом опыта Москвы, который признан наиболее подходящим для применения в Петербурге.

Guberniya.info Памятники культуры за 1 рубль

Как рассказала своим петербургским коллегам советник руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова, в столице в рамках программы «Памятник за рубль» инвестор получает здание-памятник в аренду по символической цене 1 рубль за квадратный метр. С 2012 года через эту программу прошли 19 объектов, на девяти из них реставрационные работы завершены.

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров сообщил, что в Северной столице предложено включить в программу 49 объектов, из которых 38 — памятники.

Предполагается, что объекты культурного наследия будут переданы в аренду на льготных условиях на 49 лет, с преимущественным правом последующего использования таких объектов.

Арендная ставка по программе составит 1 рубль за 1 кв. метр объекта и земельного участка. Инвестор получит право на субаренду, льготный режим подключения к инженерным сетям, но будет обязан реализовать проект реставрации в срок до 5 лет.

«Вице-губернатор Игорь Албин поручил в двухнедельный срок представить подробный план мероприятий реализации программы», — отметили в Смольном.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ходе своего отчета перед депутатами Законодательного собрания 26 апреля 2017 года рассказал о новых механизмах привлечения инвесторов к сохранению объектов культурного наследия и первых «кандидатах» для реставрации в рамках концессии. Тогда же он он подтвердил, что будет принят городской законопроект о льготной аренде «за 1 рубль за 1 квадратный метр» в обмен на инвестиции в реставрацию.