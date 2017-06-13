Москва, 13 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Руководство авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение о введении системы единоразовых выплат при трудоустройстве пилотов, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Одуванчик

Согласно новой системе, при первом трудоустройстве в авиакомпанию командир воздушного судна получит выплату в 650 тыс. рублей, второй пилот — 350 тыс. рублей. Также выплаты предусмотрены для пилотов, с момента увольнения которых из «Аэрофлота» прошло не менее трех лет.

Получивший выплату летчик должен отработать в компании не мене двух лет. В случае увольнения до истечения этого срока он обязуется возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.

Выплаты не будут производиться в случае перехода из компании в компанию внутри группы.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что из российских авиакомпаний уходят пилоты: они предпочитают уезжать на работу в страны Азии, в частности, в Китай, где лучше условия труда и оплата.

По данным издания, за 2,5 года уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства.

В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, сообщили в Минтрансе.