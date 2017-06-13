Комрат, Молдавия, 13 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Гагаузская автономия в составе Молдавии и Санкт-Петербург подписали ряд протоколов о взаимодействии в сфере торговли и экономики, науки, образования и культуры в рамках заключенного в 2014 году соглашения о межрегиональном сотрудничестве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, документы были подписаны в ходе приуроченного ко Дню России визита в Комрат делегации из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко.

Gagauzinfo Гагаузия и Россия

«С удовлетворением могу констатировать, что Соглашение о партнерстве между нашими регионами, подписанное три года назад, уже наполнилось конкретным содержанием», — заявила на брифинге башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах.

Она отметила, что в прошлом году автономия получила от правительства Санкт-Петербурга гуманитарный груз: 24 мини-погрузчика, 3 автомобиля скорой помощи, пожарную автоцистерну и дорогостоящее медицинское оборудование. «Мы высоко ценим братскую помощь от правительства и жителей Санкт-Петербурга. Но, в то же время, хотим, чтобы наши связи вышли за рамки культурно-гуманитарного сотрудничества и налаживания бизнес-контактов. Я уверена, что наши регионы обладают огромным потенциалом взаимодействия и в экономической сфере. Санкт-Петербург сегодня — важный деловой центр не только в России, но и во всем балтийском регионе. Население региона — более пяти миллионов жителей, причем с достаточно высокой платежеспособностью», — отметила Влах.

Гагаузия, по ее словам, представляет собой агропромышленный регион: «Ведущими отраслями нашей экономики являются сельское хозяйство и переработка аграрной продукции, виноделие, швейная промышленность, переработка нефтяных продуктов. Обладая прекрасными плодородными землями и трудолюбивым населением, наш регион в состоянии насытить рынок Санкт-Петербурга качественными, недорогими и экологическими чистыми фруктами и овощами, продуктами консервирования, джемами и винами. Еще одним неоспоримым преимуществом Гагаузии является выгодное географическое положение. Наш регион идеально подходит для создания производств, ориентированных на экспорт в страны Европейского союза и на Ближний Восток. Добавлю, что Республика Молдова на сегодняшний день пользуется режимами свободной торговли с Европейским союзом, Российской Федерацией. А с недавних пор — и с Турецкой Республикой».

Влах добавила, что между сторонами практически не раскрыт потенциал сотрудничества в сфере туризма. «В советские времена Санкт-Петербург был излюбленным местом для туристических поездок целых групп — трудовых коллективов, студентов, Уверена, что и сегодня наши жители с удовольствием отдохнули бы в Санкт-Петербурге — необходимы лишь новые оферты по привлекательным ценам», — отметила башкан.

Георгий Полтавченко выразил надежду, что подписание новых соглашенийпозволит выйти на качественно новый уровень сотрудничества, прежде всего, на расширение торгово-экономических связей. «Я уверен, что у нас огромный потенциал взаимодействия», — отметил губернатор.

«Помимо гуманитарных проектов мы будем стремиться развивать проекты чисто экономические. В том числе связанные с поставкой продуктов из Гагаузии на рынок Российской Федерации. Эта продукция является экологически чистой, она в памяти наших людей и будет востребованной на нашем рынке. А в перспективе давайте создавать совместные предприятия», — добавил Полтавченко.

Присутствовавший на церемонии подписания посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин сказал, что визит в Гагаузию губернатора Петербурга говорит об особом отношении России к автономии. «Во всех начинаниях в Республике Молдовы вы — первопроходцы. В том числе, и по налаживанию межрегиональных связей. Сегодня День России, и в вашем регионе находится такой высокопоставленный руководитель. Я думаю, что Георгий Сергеевич Полтавченко получит такой заряд, что Петербург и дальше будет лидером по межрегиональным связям с Гагаузией», — приводит слова дипломата комратское издание «Гагауз-инфо».

В ходе визита также было объявлено, что правительство Санкт-Петербурга возьмет на себя расходы по реконструкции памятника в честь Кагульской битвы, расположенного у въезда в город Вулканешты. На эти цели будет выделено порядка 600 тысяч российских рублей.

Кроме того, в рамках визита делегация из Санкт-Петербурга возложила цветы к памятнику воинам-освободителям на Комратском мемориале воинской славы и подарила священникам Гагаузии 1500 экземпляров Евангелия на гагаузском языке. На церемонии присутствовали митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир, епископ Комратский и Кагульский Анатолий, настоятели всех православных приходов Гагаузии. «Я вижу в вас человека-государственника, который руководит городом-героем. О вас слышны только хорошие и добрые отзывы. Особенно приятно, что у вас такое доброе отношение к Республике Молдова и ее составной части — Гагаузии», — отметил митрополит Владимир. А епископ Комратский и Кагульский Анатолий вручил Полтавченко высшую награду епархии — медаль Святого великомученика Георгия Победоносца.

«Мы живем сегодня в разных странах, но нас объединяет православная вера. Какие бы нас границы ни разделяли — мы всегда останемся единым православным народом», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

Вечером 12 июня представители российской делегации присутствовали на праздничном концерте на центральной площади Комрата, посвященном Дню России. Выступления российских и молдавских артистов собрали на центральной площади гагаузской столицы тысячи зрителей из Комрата и всего юга Молдавии. «Гагаузский народ и многонациональный народ Российской Федерации связывает многовековая дружба, — сказала со сцены башкан Ирина Влах. — Эта дружба настолько сильна, что Россия всегда в нашем сердце».