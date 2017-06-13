Москва, 13 июня, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Законопроект о запрете анонимайзеров в РФ обсудит комитет Госдумы по информполитике на заседании 19 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня. Заседание комитета состоится в формате круглого стола.

Vincent Diamante Анонимусы

В связи с актуальностью темы эффективности блокировки противоправного контента свое участие в мероприятии подтвердил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Также в заседании примут участие депутаты Государственной думы, представители органов исполнительной власти, операторов связи, отраслевые эксперты и специалисты.

Инициатива предлагает установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Кроме того, проект закона предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен. За неисполнение в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим «обход блокировок» сайтов.