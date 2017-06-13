Москва, 13 июня, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об опасных провокациях, которые произошли на акциях протеста 12 июня в разных городах России, в том числе и в Москве.

ИА Красная весна Митинг Навального. Санкт-Петербург. 12.06.17

По его словам, само по себе проведение таких мероприятий не опасно, если оно согласовано с властями города. Акции прошли во многих городах, и прошли организованно и мирно там, где они были согласованы.

«В нескольких городах, как вы знаете, в том числе и в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали, собственно, городские власти», — сказал Песков журналистам.

«Наряду с согласованным митингом на проспекте Сахарова, который прошел абсолютно без проблем, были и провокационные действия», — уточнил Песков.

Он добавил, что для соблюдения правопорядка представители правоохранительных органов сделали все, что требовал закон.

В Кремле не считают опасными митинги, где граждане выражают свою гражданскую позицию, сказал Песков. Он уточнил, что это нормальный процесс.

Напомним, в Москве 12 июня на согласованный властями города митинг протеста на проспекте Академика Сахарова вышли 1,8 тыс. человек. Однако организаторы акции заявили, что им якобы не подключили звук, и оппозиционер Алексей Навальный призвал людей отправиться на Тверскую улицу, где шел фестиваль.

Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией. Навальный был задержан полицией за призывы к участию в несанкционированной акции и арестован на 30 суток.

В этот же день в Санкт-Петербурге сторонники Навального организовали массовую несанкционированную акцию на Марсовом поле, несмотря на то, что власти предложили им для митинга площадку в Удельном парке. В результате были задержаны полицией более 500 человек, которые будут привлечены к административной ответственности.