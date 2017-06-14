Тбилиси, 14 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев надеется, что в Грузии будут решены проблемы, возникшие перед владельцами Батумского терминала и порта, в том числе вопросы тарифной политики, будут успешно решены. Как передают грузинские телекомпании, об этом Назарбаев заявил на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Robert Wielgórski a.k.a. Barry Kent Батумский порт

Как известно, Батумским терминалом владеет казахская компания «Казтрансгаз», которая также управляет тбилисской газораспределительной компанией. В последние годы у казахской компании возникли финансовые и налоговые проблемы, из-за чего неоднократно делались заявления о возможном уходе этой компании из Грузии.

«Важно, чтобы все существующие проблемы были урегулированы, в том числе и тарифные», — отметил президент Казахстана.

Он назвал Грузию очень важным партнером и значительной страной с точки зрения развития нового Шелкового пути. По мнению Нурсултана Назарбаева, маршрут через Грузию может оказаться для инициатора этого проекта — Китая очень выгодным и самым прибыльным.

«Визит президента Грузии очень своевременный и даст толчок активизации нашего сотрудничества», — подчеркнул президент Казахстана.

Георгий Маргвелашвили вместе с делегацией Грузии 13 июня находится с официальным визитом в Казахстане.