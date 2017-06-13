Ростов-на-Дону, 13 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Три года назад дольщики ЖК «Европейский» внесли более 2 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Ростове-на-Дону. Многие взяли на эти цели ипотечные кредиты, вложили в призрачное жилье материнский капитал, привлекли средства Агентства жилищных программ. Но строительство 10 многоквартирных домов было остановилось. Обманутые дольщики умоляют президента России Владимира Путина оказать им помощь в разрешении ситуации, передаёт ИА REGNUM 13 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долгострой

Видеопослание уже опубликовано в социальных сетях.

«Мы оказались за бортом интересов коммерсантов, банков и, самое страшное, исполнительной власти и правоохранительных органов. Наши дома не вносят в реестр проблемных, чтобы не портилась статистика. За эти три года в наших семьях родились дети, а мы продолжаем платить ипотеку за несуществующее жилье. Мы не знаем, что нам делать, чем кормить наших детей дальше. Помогите нам, пожалуйста, в решении нашей проблемы», — взывают о помощи дольщики.

Сегодня более тысячи семей, вложившие свои сбережения в квартиры ЖК «Европейский», остаются без крыши над головой. 10 домов так и не были завершены. По информации донского правительства, которая была обнародована ранее, в 2017 году удастся сдать только один объект. И это — многоквартирный дом №9 «Европейского», который будет введен в строй в ближайшее время. Готовность объекта составляет 99%. По остальным объектам жилого комплекса проводится оценка технического состояния, определяется сумма, необходимая для завершения стройки.

Обманутые дольщики регулярно проводят пикеты и грозят объявить голодовку. Писали обращение горожане и президенту РФ Владимиру Путину.

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В списке обманутых дольщиков Ростовской области — новые фамилии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области расширился список обманутых дольщиков. Это люди, вложившие свои сбережения в проблемные дома, возведение которых было начато до 21 июня 2010 года. В реестре значится более 1,2 тыс. фамилий. По-прежнему пальма сомнительного первенства по числу брошенных строек принадлежит Ростову-на-Дону.

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