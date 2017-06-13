Вильнюс, 13 июня, 2017, 13:35 — ИА Регнум. На остановленной Игналинской АЭС в Литве уже стартовал один из главнейших этапов принятия нового комплекса утилизации и хранении твердых радиоактивных веществ — испытания при использовании радиоактивных веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 июня, в администрации станции.

Schyll Игналинская АЭС

«После того, как Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики выдала лицензию на эксплуатацию оборудования по изъятию радиоактивных веществ и начальной обработке, был сделан еще один важный шаг на пути к успешному прекращению эксплуатации — начаты «горячие испытания», цель которых — продемонстрировать соответствие действия нового комплекса требованиям технической спецификации», — уточнили в пресс-службе ИАЭС.

В новом комплексе утилизации и хранения твердых радиоактивных веществ, построенном подрядчиком Nukem Technologies, кратковременные и долговременные радиоактивные отходы будут изыматься из уже имеющихся на предприятии временных хранилищ, где онинаходились после закрытия Игналинской АЭС с 2009 года, а отходы, заново образующиеся во время процесса демонтажа, будут сортироваться, обрабатываться (сжигаться, прессоваться или цементироваться), паковаться и храниться.

Новая система утилизации и хранения отходов соответствует требованиям стандартов Литвы, ЕС и рекомендациям МАГАТЭ. Планируется, что в июне 2018 года, после успешного завершения испытаний, при использовании радиоактивных веществ, будет начата промышленная эксплуатация комплекса. Окончание этого нового комплекса считается одним из самых важных этапов прекращения эксплуатации АЭС, который финансируется на средства Международного фонда поддержки прекращения эксплуатации Игналинской АЭС, 96% которого составляют средства ЕС.

Из этого фонда, учрежденного в 2001 году и администрируемого Европейским банком реконструкции и развития, было выделено 830 млн евро на реализацию проектов прекращения эксплуатации Игналинской АЭС и развитие энергетического сектора Литвы. Стоимость нового комплекса достигает почти 200 млн евро.