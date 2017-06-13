Санкт-Петербург, 13 июня, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес первые решения по материалам полиции в отношении лиц, участвовавших в несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле 12 июня. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.

(сс) succo Суд

В Дзержинский районный поступили материалы в отношении 11 человек, задержанных на Марсовом поле. В отношении каждого из этих лиц полицейскими составлено по два протокола.

Граждане обвиняются в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Судом уже вынесены первые решения: трое мужчин получили по 10 суток ареста и по 10 000 рублей штрафа, одна женщина оштрафована на 1000 рублей. Следом еще несколько правонарушителей были оштрафованы на сумму от 5500 до 11 000 рублей и получили от 5 до 10 суток ареста. Рассмотрение других административных дел продолжается.

Массовая несанкционированная акция на Марсовом поле 12 июня была организована сторонниками Навального несмотря на то, что городские власти ранее предложили им для митинга площадку в Удельном парке. Из-за попытки оппозиционеров провести несогласованный митинг, на Марсовом поле пришлось досрочно прервать исторический фестиваль. В результате полиция пресекла неразрешенную акцию. Были задержаны более 500 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения одного из участников акции на полицейского.