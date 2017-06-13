Астана, 13 июня, 2017, 11:19 — ИА Регнум. «Грузия видит и ценит поддержку Казахстана», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. По информации пресс-службы президента Грузии, первая встреча прошла в рамках визита Георгия Маргвелашвили в Астану в формате один на один, после чего продолжилась в расширенном формате.

Ken and Nyetta Астана, Казахстан

На встрече были рассмотрены вопросы двусторонних и многосторонних отношений. Георгий Маргвелашвили поблагодарил президента Казахстана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и политику непризнания «оккупированных территорий» и отметил, что «эту поддержку видит и высоко ценит и грузинский народ».

Стороны с удовлетворением отметили, что визит президента Грузии совпал с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Главы государств обсудили также ситуацию в регионе, стоящие перед их странами и регионами вызовы, проблемы безопасности. Они подчеркнули тот большой вклад, который Грузия вносит в обеспечение стабильности и безопасности в мировом масштабе.

Лидеры обеих стран еще раз подтвердили друг другу свое уважение к нормам международного права и основополагающим принципам ООН и приверженность принципам нерушимости границ, мирного решения споров, суверенитета и территориальной целостности.

«Грузия активно развивает с Казахстаном политические отношения, и основания для этого создают успешные дипломатические отношения, которым исполнилось 25 лет», — заявил по окончании встречи Георгий Маргвелашвили.

Официальный визит президента Грузии в Астану начался и завершится 13 июня. В ходе визита запланированы встречи с премьер-министром и председателями Сената и Мажилиса парламента Казахстана.

Президент Грузии вместе с грузинской делегацией посетит выставку «Экспо-2017», которая проходит в Астане, осмотрит павильоны Грузии и Казахстана и примет участие в праздновании «Национального дня Грузии» в рамках этой выставки».