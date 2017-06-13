Керчь, Крым, 13 июня, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Около 50 журналистов из десяти стран мира побывали на строительной площадке Крымского моста со стороны Керчи. Об этом 13 июня сообщает информационный центр «Крымский мост».

Most.life Концептуальное изображение Крымского моста

Поездка для участников международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» была организована российским внешнеполитическим ведомством. Среди делегатов были журналисты из Болгарии, Италии, Германии, Испании, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, Кувейта и Украины.

Представители СМИ смогли воочию увидеть, как происходит возведение в Керчь-Еникальском канале арочных пролетов, которые станут судоходными арками Крымского моста. Журналисты назвали проект масштабным и крайне актуальным для России и Крыма.

По словам редактора итальянского телеканала «Пандора ТВ» Джульетто Кьезы, строительство моста — не только технологическая операция, но и политическая. Кьезо признался, что столь внушительной операции прежде не видел.

«Больше всего меня удивляет скорость. Этот мост невозможно строить в течение десятилетий, потому что он нужен сейчас. Меня это очень впечатлило», — отметил Кьезо.

«В моем представлении это было что-то хрупкое, а это, оказывается, такое массивное, такое большое, что-то вечное. Нет слов! Ощущение, что это будет не сто, а тысячу лет стоять», — отметил корреспондент немецкой газеты «Фрайтаг» Ульрих Хайден.

Напомним, длина Крымского моста составит 19 км. В конце 2018 года должно начаться движение по автомобильной ветке, а к концу 2019 года — по железнодорожной.

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