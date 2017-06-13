Москва, 13 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Документальный фильм «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна, премьера которого состоялась 12 июня на кабельном телеканале Showtime, была тепло встречена зрителями, однако сам автор ленты подвергся критике со стороны СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В соцсетях фильм оценили высоко, назвав его информативным и интригующим. По мнению комментаторов, эта лента — очень честный взгляд на настоящую Россию.

Также в Twitter зрители отметили, что с нетерпением ждут продолжения ленты и обсуждают самые понравившиеся моменты. Например, комментаторы отметили подлость американских спецслужб, которые поддерживали террористов в Чечне с целью дестабилизировать обстановку в стране.

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Кроме того, зрители отметили качественность и информативность работы режиссера.

«Вау, Шоу Оливера Стоуна «The Putin Interviews» было потрясающе, не терпится посмотреть еще!», —пишет пользователь Zachary C Long.

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"Лучший документальный фильм, спасибо Оливеру Стоуну!», — выразил благодарность пользователь Twitter с ником World Politics.

При этом СМИ раскритиковали работу Стоуна: по мнению ряда изданий, режиссер необъективен и расписался в своих симпатиях к российскому лидеру.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2017 г. режиссер Оливер Стоун анонсировал новый фильм о главе РФ, который представляет собой развернутое интервью. Фильм, который снимался в течение двух лет, будет показан на кабельном телеканале Showtime с 12 по 15 июня, в его основу легли 12 интервью Путина.