Фильм о Путине в США вызвал одобрение зрителей и критику СМИ
Москва, 13 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Документальный фильм «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна, премьера которого состоялась 12 июня на кабельном телеканале Showtime, была тепло встречена зрителями, однако сам автор ленты подвергся критике со стороны СМИ.
В соцсетях фильм оценили высоко, назвав его информативным и интригующим. По мнению комментаторов, эта лента — очень честный взгляд на настоящую Россию.
Также в Twitter зрители отметили, что с нетерпением ждут продолжения ленты и обсуждают самые понравившиеся моменты. Например, комментаторы отметили подлость американских спецслужб, которые поддерживали террористов в Чечне с целью дестабилизировать обстановку в стране.
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Кроме того, зрители отметили качественность и информативность работы режиссера.
«Вау, Шоу Оливера Стоуна «The Putin Interviews» было потрясающе, не терпится посмотреть еще!», —пишет пользователь Zachary C Long.
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"Лучший документальный фильм, спасибо Оливеру Стоуну!», — выразил благодарность пользователь Twitter с ником World Politics.
При этом СМИ раскритиковали работу Стоуна: по мнению ряда изданий, режиссер необъективен и расписался в своих симпатиях к российскому лидеру.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2017 г. режиссер Оливер Стоун анонсировал новый фильм о главе РФ, который представляет собой развернутое интервью. Фильм, который снимался в течение двух лет, будет показан на кабельном телеканале Showtime с 12 по 15 июня, в его основу легли 12 интервью Путина.