Москва, 13 июня, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В связи с переходом производства и вещания канала «Россия-Культура» на современный уровень под сокращение попали 114 сотрудников. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» рассказал директор и главный редактор телеканала Сергей Шумаков.

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По его словам, в 2017 году каналу исполняется 20 лет, при этом его техническое оборудование серьезно устарело. Модернизация оборудования предполагает и освобождение от «дублирующих функций», что влечет за собой сокращение штата.

«Принято решение о переходе производства и вещания канала на качественно новый уровень вещания в формате HD. Для этого в новом офисе на Шаболовке, куда мы в ближайшее время собираемся переехать, благодаря нашим коллегам с ВГТРК создается новый технический комплекс»,— пояснил Шумаков.

Шумаков отметил, что если прежде из здания осуществлялся выпуск всего канала, то теперь выдача сигнала будет происходить из единого центра. Телеканал «Культура», как ожидается, переедет на новое место в июле.

Главный редактор канала добавил, что вторая волна увольнений сотрудников не планируется. Что касается тех, кто попал под сокращение, то они получили все предусмотренные законодательством выплаты и компенсации.

Сергей Шумаков пообещал зрителям «Культуры», что в сентябре их ждут как новые проекты, так и лучшие программы канала. Так, канал рассматривает возможность приобретения просветительских сериалов BBC.