Москва, 13 июня, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Власти США, почувствовавшие себя во главе «цивилизованного мира» после распада СССР, попали в ловушку. Об этом, как передает RT, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Думаю, что когда США почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира, а уж совсем — когда распался СССР, то возникла иллюзия, что теперь США могут все, и за это им ничего не будет», — заявил глава государства.

По его мнению, это и есть ловушка, когда властям страны нет необходимости анализировать ситуацию и думать о последствиях.

Путин также добавил, что мысли об «исключительности» заставляет власти США поступать соответствующим образом на международной арене, хотя подобного рода политика противоречит истинным интересам граждан страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2017 г. режиссер Оливер Стоун анонсировал новый фильм о главе РФ, который представляет собой развернутое интервью. Фильм, который снимался в течение двух лет, будет показан на кабельном телеканале Showtime с 12 по 15 июня, в его основу легли 12 интервью Путина.

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