Байконур, Казахстан, 13 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Российская Федерация предложила Казахстану осуществить второй этап утилизации ряда устаревших объектов космодрома Байконур. Об этом, как передает RT, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на V заседании казахско-российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур.

Фото NASA Космодром Байконур

«Российская сторона инициировала второй этап этой работы, предложив утилизировать еще около 300 не используемых и не имеющих перспектив применения объектов космодрома, — говорит Рогозин. — В принципе, мы обсуждали это в узком составе, есть четкое понимание дальнейших этапов этой работы».

Вице-премьер добавил, что речь идет о тех объектах космодрома, которые действительно «технологически и морально устарели».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент России Владимир Путин во время выступления на заседании высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил, что российская сторона поддержала предложение Казахстана о расширении дальнейшего сотрудничества с использованием космодрома «Байконур».