Краснодар, 13 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В Краснодаре празднование Дня России не обошлось без далеко не радостных весёлых событий. Так, вечером 12 июня из международного аэропорта кубанской столицы пришлось эвакуировать людей.

Admkrai.krasnodar.ru С праздником!

Пассажиров, провожающих и персонал воздушной гавани вывели из здания из-за поступившей информации о якобы заложенной бомбе в здании терминала международных авиалиний.

Работники оперативных служб вместе с кинологами обследовали территорию аэровокзала, однако подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было. Кто именно сообщил о возможном взрыве, устанавливает полиция. Работу аэропорта инцидент не нарушил, ни один рейс задержан не был.

Ещё одно событие, ставшее одним из обсуждаемых за 12 июня в соцсетях, произошло на пересечении улиц Красная и Чапаева в Краснодаре. По словам очевидца, здесь в полночь звучала громкая музыка и танцевали лезгинку. Видео в подтверждение ночного веселья мужчина выложил в сеть.

«Проезжали полицейские, но ничего не предприняли», — посетовал очевидец.

Видео опубликовано «Блокнот Краснодар»

«Ну что танцуют это хорошо. Но что музыка ночью так громко это плохо. Но благо район не спальный. Меньше злобы больше добра», — отреагировали пользователи группы «Жесть Краснодара».

На возмущения автора видео горожане задались вопросом: «А если бы на том же месте танцевали русские народные или там шотландцы в юбках например, ну или армянские национальные ну и так далее, реакция такая же была бы?».

Однако эти события праздничный день краснодарцам не испортили. Весь день 12 июня в Краснодаре проходили мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России. Так, на Театральной площади краевого центра, где власти города поздравили горожан с национальным праздником, состоялся митинг и концерт, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. 12 молодых людей получили свои первые «взрослые» документы — паспорта гражданина Российской Федерации. В этом году такой чести удостоены ребята, принявшие участие в общероссийской акции «Мы — граждане России».

Admkrai.krasnodar.ru На Театральной площади Краснодара

12 июня участниками этой массовой патриотической акции, проходившей в течение всего дня в сквере имени Георгия Жукова, стали сотни горожан. Здесь под звуки гимна России в сквере был развернут флаг Российской Федерации, размерами 10 на 8 м. Для всех желающих работали спортивные площадки, страйкбольный тир, а для детей прошли классы по аквагриму, мастер-классы по оригами.

Порадовали собравшихся своими номерами танцоры, выступившие в жанре восточных и испанских танцев. На аллеях сквера была развернута широкая экспозиция, где были представлены экспонаты и оружие времен Великой Отечественной войны из Выставочного зала Боевой Славы. Большим успехом у горожан всех возрастов пользовалась новая экспозиция из форменных головных уборов — фуражек и пилоток, принадлежавших в разные годы солдатам и офицерам Вооруженных Сил страны, которые принимали участие в боевых действиях в «горячих точках» по защите интересов Родины. Каждый желающий смог примерить головой убор и сделать фото на память.

Курсанты летного училища им. К. Серова продемонстрировали современную боевую технику и снаряжение — ВВС — десантные и спасательные парашюты, боевые системы.

Krd.ru Выставка лётного училища

Прошли здесь и соревнования по боксу, по стритболу, волейболу, настольному хоккею.

На Театральной площади перед гостями и жителями кубанской столицы выступили артисты краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, хор Краснодарского края, ансамбль «Казачья вольница», коллективы творческого объединения «Премьера», шоу-группа «Музыкальный квартал», взрослые и детские коллективы домов культуры Краснодара.

Krd.ru Концерт ко Дню России

Творческую программу вечера продолжили приглашенные «звезды» — ВИА «Синяя птица», Сергей Васюта и группа «Сладкий сон», группа «Банд'Эрос» и рэпер Джиган.

Завершилось мероприятие массовым исполнением гимна России и праздничным фейерверком.